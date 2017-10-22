Стив Керр: "Карри нужно отстранить на десять матчей"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр в саркастичной манере прокомментировал удаление Стефена Карри в концовке матча регулярного чемпионата против "Мемфиса" (101:111). За 43,6 секунды до финальной сирены разыгрывающий "Уорриорз", недовольный тем, что на нем не засчитали фол, бросил капу в сторону арбитра. После этого он сразу был удален с паркета.

– Его нужно удалить на 10 матчей, – цитирует The Athletic Керра. – Ведь он угрожал здоровью тысяч людей.

Напомним, что вместе с Карри с паркета был удален и Кевин Дюрант, видимо, сказавший что-то арбитра. Покидая площадку, он показал средний палец трибунам.