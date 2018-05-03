Стив Керр: "Карри начнет третий матч с "Нью-Орлеаном" в стартовой пятерке"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр отметил, что в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с "Нью-Орлеаном" лидер команды Стефен Карри выйдет в стартовом составе. Предыдущий матч восстановившийся после травмы Карри начал на скамейке запасных, но смог набрать 28 очков за 27 минут и помог "Голден Стэйт" одержать победу, после которой команда ведет в серии 2-0.

– Третий матч Карри начнет в стартовой пятерке, – цитирует AFP Керра. – Нельзя оставлять такого игрока на скамейке на длительный срок. Он выйдет с первых минут.