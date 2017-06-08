Стив Керр: "Дюрант чувствует, что это его время, его команда"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр после третьего матча финала НБА против "Кливленда" (118:113, 3-0) отдал должное форварду Кевину Дюранту. 28-летний американец записал на свой счет 31 очко, 8 подборов и 4 передачи, и стал автором решающего броска на последней минуте.

- Кевин взял игру на себя, - цитирует ESPN Керра. - Он знает, что это его момент. Дюрант на протяжении долгого времени является замечательным игроком в этой лиге. Сейчас же он чувствует, что это его время, его команда.