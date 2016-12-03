10:22 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Стив Керр: "Дважды употреблял марихуану за последние полтора года"

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Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр заявил, что употреблял марихуану для снятия боли. Позапрошлым летом 51-летний американский специалист перенес неудачную операцию на спине, из-за чего пропустил 43 матча.

- Думаю, у меня могут быть неприятности, так как я за последние полтора года дважды употреблял марихуану, чтобы заглушить хронические боли,- цитирует CSN Керра. - И понятия не имею, что мне было бы, если я не прошел тест на наркотики. Даже не подозреваю, какое наказание меня может ждать по правилам НБА в таком случае.

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