Стефен Карри: "Я самый большой поклонник Дюранта"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри считает, что его одноклубник Кевин Дюрант заслужил получить дважды подряд звание MVP финала плей-офф НБА. В финальной серии "Уорриорз" победили "Кливленд" во всех четырех матчах.

– Дюрант заслужил это звание, потому что он был невероятен, – цитирует AFP Карри. – Я его самый большой поклонник. Мне нравится в нашей команде, что каждый вносит свой значимый вклад в успех и помогает партнерам расти. В этот вечер я могу быть лидером, в другой – кто-то еще. Но в любом случае могу спать спокойно и сказать себе, что провел отличный сезон. Мы все гордимся тем, чего нам удалось вместе достичь. И я рад, что помог выиграть титул.