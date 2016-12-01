Стефен Карри: "Я бы хотел сыграть за "Шарлотт"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри не исключил, что однажды может перейти в "Шарлотт". При этом защитник подчеркнул, что "Уорриорз" остаются для него приоритетным вариантом.

– Очевидно, что я люблю Окленд, – цитирует Charlotte Observer Карри. – Это ведь единственная команда, за которую я выступал в лиге. И есть все будет складываться, как надо, я бы хотел продолжить здесь играть.

Да, у меня сильные связи с Шарлотт. И мне бы хотелось однажды играть здесь. Мне очень нравится город. Но сложно сказать, как будет развиваться ситуация летом. Рассмотрю ли я предложение от "Хорнетс"? Не знаю.

Напомним, что отец Карри выступал за "Хорнетс" и сейчас работает журналистом на матчах этой команды. Сам Стефен учился в Северной Каролине и выступал за команды местных школы и колледжа. У него все еще есть дом в Давидсоне, расположенном в этом же штате.