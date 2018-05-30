Стефен Карри: "Выйти в финал – невероятное чувство"

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри признался, что испытывает невероятные чувства после выхода своей команды в финал плей-офф НБА. В седьмом решающем матче "Воины" победили "Хьюстон" – 100:92 и выиграли серию 4-3.

– Мы ни разу не были в такой ситуации, – приводит Reuters слова 30-летнего игрока. – Мы сохраняли самообладание на протяжении всей серии и преодолели все препятствия, это невероятное чувство. Атмосфера была сумасшедшей.

В финале плей-офф "Голден Стэйт" встретится с "Кливлендом". Эти команды в четвертый раз подряд сыграют в главной серии сезона.​