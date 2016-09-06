Стефен Карри: "У "Голден Стэйт" нет цели одержать 74 победы в сезоне"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри подчеркнул, что команда не собирается в новом сезоне гнаться за рекордом по количеству побед в регулярном чемпионате. В минувшем сезоне подопечные Стива Керра одержали 73 победы в регулярке, что является рекордным показателем, однако в плей-офф дошли до финала, где уступили "Кливленду" (3-4).

– У нас нет цели одержать 74 победы, – приводит The Score слова Карри. – Если вдруг это случится, то хорошо. Но мы полностью будем сконцентрированы на борьбе за чемпионства. Конечно, хочется провести отлично и регулярный чемпионат, без провалов, но не стоит ставить перед собой цель одержать 74 победы. Главное – выиграть плей-офф.