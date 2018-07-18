Стефен Карри пропустит тренировочный лагерь сборной США

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри не примет участия в тренировочном мини-лагере сборной США, который пройдет с 25 по 27 июля в Лас-Вегасе, сообщает ESPN. Баскетболист предпочел провести время с семьей, в которой недавно родился сын. Ранее стало известно, что в лагерь не приедет и Леброн Джеймс.

Изначально в сборе должны были принять участие 35 игроков, из этого расширенного состава должны определиться 12 игроков, которые будут включены в заявку на чемпионат мира-2019, а потом и на Олимпийские игры-2020 в Токио. Впрочем , Карри и Джеймс не попасть в состав на крупные турниры не рискуют.