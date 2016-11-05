13:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Стефен Карри: "Начну новую серию трехочковых"

0
0
0

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри намерен начать новую серию матчей с трехочковыми бросками. В матче с "Лейкерс" (97:117) он впервые с 11 ноября 2014 года не реализовал ни одного трехочкового броска.

– Такое ощущение не из приятных, – цитирует ESPN Карри. – Но нужно оглянуться, оценить положение. Мы хорошо начали сезон, однако необходимо работать лучше. После любой игры нужно работать еще и еще. Моя серия? Что же, начну новую. Как это было два года назад. Странно было не забить ни одной из десяти попыток. Но я продолжу бросать.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ