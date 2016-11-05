Стефен Карри: "Начну новую серию трехочковых"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри намерен начать новую серию матчей с трехочковыми бросками. В матче с "Лейкерс" (97:117) он впервые с 11 ноября 2014 года не реализовал ни одного трехочкового броска.

– Такое ощущение не из приятных, – цитирует ESPN Карри. – Но нужно оглянуться, оценить положение. Мы хорошо начали сезон, однако необходимо работать лучше. После любой игры нужно работать еще и еще. Моя серия? Что же, начну новую. Как это было два года назад. Странно было не забить ни одной из десяти попыток. Но я продолжу бросать.