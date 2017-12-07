Стефен Карри: "Хорошо, что я получил травму сейчас, а не в конце сезона"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри отметил, что рад тому, что пропустит игры в декабре, а не в конце сезона. Он также добавил, что команда сможет найти свой ритм без него.

Ранее стало известно, что Карри пропустит около двух недель. Он получил травму голеностопа 5 декабря в конце игры регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеаном"(125:115).

– Да, я хотел сыграть сегодня дома в Шарлотт, но лучше, чтобы я пропустил матч сейчас, а не в конце сезона. Это даст мне время восстановиться, а команде – найти свой ритм без меня, – приводит ESPN слова Карри. – Это пойдет нам на пользу в продолжительном чемпионате.

Буду заниматься восстановлением, работать и ждать, пока мне дадут разрешение вернуться. Я буду готов.