Стефен Карри: "Готов променять приз MVP на чемпионство, но надеюсь получить оба титула"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри отметил, что играет не ради себя, а ради своей команды. Он также выразил надежду, что по итогам сезона будет претендовать на чемпионство и на титул MVP.

– Каждый хочет быть кандидатом на MVP, получить голоса и признание за то, что он был лучшим игроком сезона. Но когда я получил первые свои два титула MVP, я играл не ради этого, – приводит The Athletic слова Карри. – Я хочу помогать своей команде – буду активным и буду показывать свой лучший баскетбол. И обычно бывает так, что, если ты добился успеха индивидуально, добилась успеха и твоя команда.

Я готов променять титул MVP на чемпионство, но надеюсь, что буду претендовать на оба титула.

Напомним, "Уорриорз" стали чемпионами НБА в 2015 и 2017 году.