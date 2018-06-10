Стефен Карри: "Чувства от победы в НБА никогда не притупятся и не наскучат"

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри признался, что никогда не устанет побеждать в НБА и хотел бы испытывать те же эмоции постоянно. Вчера "Уорриорз" в четвертом матче финала лиги переиграли "Кливленд" (108:85) и оформили четвертое чемпионство за три сезона и второе подряд.

- У меня такие свежие эмоции! – приводит The Score слова Карри. - Те чувства, которые испытываешь, когда поднимаешься на пьедестал почета и понимаешь, что вознагражден за всю тяжелую работу в течение сезона, никогда не притупятся и не наскучат. В этот момент внутри меня все взрывается, и потому на моем лице такая широкая улыбка. Я буду стремиться вновь пережить это так долго, как смогу.