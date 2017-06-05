Стефен Карри: "Было очень приятно видеть Керра на скамейке"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри рассказал, что был рад видеть главного тренера Стива Керра на скамейке во время второго матча финала плей-офф НБА с "Кливлендом" (132:113). Напомним, что у специалиста в первом раунде плей-офф возникли проблемы со здоровьем, и он не мог руководить командой.

"Уорриорз" увеличили отрыв в серии – 2-0, Карри оформил в матче трипл-дабл.

– Керр проводил с нами много времени за последние две недели, – приводит официальный сайт Кливленда слова Карри. – Он был с нами перед игрой и давал некоторые указания, потом мы его видели в большом перерыве. Так что сегодняшний подготовительный процесс был точно таким же. Разница в том, что сегодня он был на скамейке и давал нам свою энергию. Для игроков это всегда важно.

Это был прекрасный момент и для него, и для болельщиков. Все отнеслись с уважением к тому, что он пережил. Видеть его на скамейке было очень приятно. Его здоровье было приоритетом, думаю, что сейчас все в порядке.