Стефан Карри: "Если бы я бросал капу в судью, то попал бы в него"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри отметил, что не хотел бросать капу в арбитра матча регулярного чемпионата НБА с "Мемфисом" (101:111). После этого жеста Карри был удален с площадки.

– Я вскипел из-за разочарования, – цитирует The Score Карри. – Совершил глупость, которая заслуживала удаления. Очевидно, что я извлеку урок и постараюсь не повторять этого. Я часто вытаскивал капу и бросал ее на пол. Наверное, это не лучший жест, но я так делал. Не думаю, что это заслуживает дисквалификации, но наверняка мои карманы станут легче. Я не хотел бросать капу в судью. Если бы хотел этого, то попал бы в него.

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