Спейтс отказался продлить контракт с "Клипперс"

Центровой Моррис Спейтс станет этим летом неограниченно свободным агентом, сообщает ESPN. 29-летний баскетболист воспользовался опцией о расторжении контракта с "Клипперс" по итогам сезона. По условиям соглашения, за следующий год он заработал бы 2,1 миллиона долларов.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата НБА ветеран принял участие во всех 82 матчах, в среднем набирая 8,7 очка и делая 4,5 подбора. При этом центровой реализовывал 37,2 проценте трехочковых. В плей-офф Спейтс семь раз появлялся на паркете, набирая 6,6 очка при 2,9 подбора.

Отмечается, что интерес к нему проявляют сразу несколько команд лиги.