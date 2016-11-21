11:54 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Спасительный трехочковый Росса был отменен судьями

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В матче регулярного чемпионата НБА между "Сакраменто" и "Торонто" произошел интересный инцидент. На последних секундах встречи канадская команда отставала на 3 очка, но имела владение. После введения мяча в игру Терренс Росс реализовал трехочковый бросок, который должен был перевести игру в овертайм. Однако "Сакраменто" удалось оспорить этот момент. Как оказалось, счетчик времени не был запущен после того, как Демаркус Казинс задел мяч сразу после розыгрыша аута, поэтому у Росса было время для броска. Арбитры матча связались с центром повторов НБА, который сообщил, что игроку бы не хватило времени на бросок, если бы счетчик времени запустился в должное время, поэтому в матче была зафиксирована победа "Сакраменто" в основное время.

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