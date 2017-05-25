Спад в игре Леброна Джеймса вызван простудой

Неудачная игра лидера "Кливленда" Леброна Джеймса в третьем и четвертом матчах серии с "Бостоном" в финале Восточной конференции связана с простудой. Об этом заявил его одноклубник Ричард Джефферсон. В третьей игре Джеймс отметился лишь 11 очками, а в четвертой получил четыре фола за первую половину, что случилось с ним впервые в карьере.

– Я знаю, что он не будет говорить об этом, так что расскажу я, – цитирует The Score Джефферсона. – Дерон Уильямс пропустил разминку этим утром из-за вируса. Он был совершенно обессилен. Думаю, то же самое произошло и с Леброном.