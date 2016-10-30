Соломон Хилл: "Никто в "Нью-Орлеане" не станет Коби Брайантом"

Форвард "Нью-Орлеана" Соломон Хилл заявил, что в команде в нынешнем сезоне не хватает классных исполнителей. По его словам, козырем "Пеликанс" должен стать характер и жажда борьбы. Напомним, что клуб из Луизианы потерпел три поражения в трех матчах на старте сезона. Хилл этим летом подписал контракт с "Нью-Орлеаном" на 48 миллионов долларов за четыре года.

– Когда "Пеликанс" выходили в плей-офф, в команде был Эрик Гордон, который делал по 15 бросков за матч. Здесь был Райан Андерсон – один из лучших тяжелых форвардов для "пик-н-поп", – цитирует ESPN Хилла. – В команде были Тайрик Эванс, Энтони Дэвис, Джру Холидэй, парни, которые заслуженно были выбраны в первой десятке драфта и умели набирать очки.

Сейчас этого нет. Поэтому нужно двигаться поступательно. Никто в "Пеликанс" не превратится в Коби. Нужно с уважением относиться к игрокам, которые есть в команде, их личностям, и тем ролям, которые им отводятся. Но при этом нужно оставаться голодными. Каждый вечер. Ничто не дается просто так. Мы должны прилагать усилия, чтобы это произошло. И именно это должно быть главной характеристикой нашей команды.