Смит выйдет в старте "Кливленда" в третьей игре с "Голден Стэйт"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю подтвердил, что Джей.Ар. Смит сохранит место в стартовой пятерке в третьем матчей финальной серии плей-офф НБА против "Голден Стэйт", сообщает The Score. После второй игры между этими командами, завершившейся победой калифорнийцев (132:113) некоторые СМИ сообщали, что защитника может заменить Иман Шамперт. За обе стартовые встречи Смит набрал лишь три очка, реализовав один из шести бросков с игры.

Третья финальная игра состоится в ночь на четверг и начнется в 04.00 по московскому времени. Пока счет в серии 2-0 в пользу "Уорриорз".