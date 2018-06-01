Смит рассказал, почему убежал за трехочковую зону в финале матча с "Уорриорз"

Защитник "Кливленда" Джей Ар Смит рассказал, почему не сделал победный бросок на последних секундах четвертой четверти первой игры финала НБА против "Голден Стэйт" (124:114 ОТ, счет в серии 0-1).

- Я пытался сделать все, что в моих силах, и вывести мяч подальше для броска, - цитирует ESPN Смита. – Я знал, что мы идем вровень с "Голден Стэйт", но думал, тренер возьмет тайм-аут. Думал ли я, что мы впереди? Если бы я так думал, я держал бы мяч, чтобы на мне сфолили.

Следующий матч серии пройдет 4 июня. Отметим, что "Кавс" и "Уорриорз" выходят в финал НБА четвертый год подряд.