СМИ: Теодосич хочет заработать 30 миллионов долларов за три года в НБА

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич поставил условия клубам НБА, сообщает Nets Daily. 30-летний серб хочет получить контракт на три года с зарплатой в 25-30 миллионов долларов.

Напомним, что контракт Теодосича с армейцами истекает 1 июля 2017 года. Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Теодосичу проявляют "Бруклин" и "Сакраменто". В этом сезоне серб провел 15 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая по 10,5 очка, делая по 6,5 передач за игру. За ЦСКА он играет с 2014 года.