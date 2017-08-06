СМИ снова сообщили о намерении Прохорова продать "Бруклин"

Российский бизнесмен Михаил Прохоров рассчитывает продать "Бруклин" за 2 миллиарда долларов, сообщает New York Post. Ранее в СМИ уже появлялась информация о его намерении расстаться с клубом НБА, но впоследствии она была опровергнута - Прохоров не собирался продавать контрольный пакет акций, речь якобы шла о продаже только миноритарного пакета.

В 2010 году Прохоров приобрел 80 процентов акций "Нетс" и 45 процентов акций арены за 223 миллиона долларов, в 2012 году команда переехала из Нью-Джерси в Нью-Йорк, а в 2015 году Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены.