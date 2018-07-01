СМИ: Пол Джордж подпишет четырехлетний контракт с "Оклахомой" на 137 миллионов долларов

Форвард "Оклахомы" Пол Джордж останется в команде, сообщают американские СМИ. Он согласовал новый контракт с клубом.

По данным ESPN, игрок подпишет контракт на четыре года. За это время он заработает 137 миллионов долларов. При этом у игрока будет возможность расторгнуть соглашение после третьего года. Ранее сообщалось, что главными претендентами на игрока были "Лейкерс".

28-летний американец в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 21,9 очка и делал 5,7 подбора. В шести матчах плей-офф он в среднем набирал 24,7 очка при шести подборах.