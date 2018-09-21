СМИ: "Нью-Йорк" не предложит Порзингису новый контракт ранее следующего лета

"Нью-Йорк" пока не будет предлагать новый контракт форварду Кристапсу Порзингису, сообщают американские СМИ.

По данным New York Post, у "Никс" есть время до октября, чтобы предложить ему новое соглашение, но клуб отказался от этого варианта. Президент клуба Стив Миллз и генеральный менеджер Скотт Перри заявили, что общались с форвардом об этом, и он понимает возникшие трудности.

В 2019 году "Нью-Йорк" надеется сохранить игрока, несмотря на то, что летом он станет ограниченно свободным агентом и сможет принимать другие предложения. "Никс" собираются предложить ему условия, достаточные для продолжения выступлений.

23-летний баскетболист не выступал за команду с февраля 2018 года, когда он получил разрыв крестообразных связок колена.

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