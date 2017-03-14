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СМИ: "Мозгов не будет играть за "Лейкерс" до конца сезона по решению руководства"

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Кавай ЛЕОНАРД.Лига Кавая

Руководство "Лейкерс" приняло решение о том, что российский центровой Тимофей Мозгов не будет играть за клуб до конца текущего сезона, утверждает ESPN. Это обусловлено тем, что калифорнийцы хотят предоставить больше игрового времени молодежи.

В последний раз Мозгов выходил на паркет 5 марта во встрече регулярного чемпионата с "Нью-Орлеаном" (97:105). "Лейкерс" потерял шансы на выход в плей-офф НБА и занимает последнее место в Западной конференции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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absentRUneta

Мозгов красавчик. Солдат спит, а бабки капают.

21:27

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