СМИ: "Мозгов не будет играть за "Лейкерс" до конца сезона по решению руководства"

Руководство "Лейкерс" приняло решение о том, что российский центровой Тимофей Мозгов не будет играть за клуб до конца текущего сезона, утверждает ESPN. Это обусловлено тем, что калифорнийцы хотят предоставить больше игрового времени молодежи.

В последний раз Мозгов выходил на паркет 5 марта во встрече регулярного чемпионата с "Нью-Орлеаном" (97:105). "Лейкерс" потерял шансы на выход в плей-офф НБА и занимает последнее место в Западной конференции.