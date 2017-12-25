СМИ: Миротич по условиям контракта с "Чикаго" имеет право отказаться от обмена

Форвард "Чикаго" Никола Миротич, летом 2017 года продливший контракт с клубом, добился опции по возможности блокировки своего обмена, сообщает Chicago Sun Times. Отмечается, что игрок "Буллз" готов согласиться на обмен, если на него будет претендовать клуб, который борется за выход в плей-офф НБА.

Напомним, Миротич выступает за "Чикаго" с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 9 играх, набирая в среднем за матч 17,9 очка и совершая 7,6 подбора. Форвард пропустил старт сезона из-за травмы и впервые вышел на паркет 9 декабря в игре против "Шарлотт" (119:111 ОТ).

В этом сезоне "Буллз" провели 32 матча, одержав 10 побед при 22 поражениях. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.