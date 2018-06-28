СМИ: Леброн Джеймс останется в "Кливленде"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс останется в команде на следующий сезон, сообщает The Athletic со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, 33-летний американец принял решение активировать опцию, по которой он останется в клубе и будет получать 35,6 миллиона долларов.

Джеймс должен принять решение до 29 июня, иначе с 1 июля он станет неограниченно свободным агентом. Отметим, что главными претедентами на игрока считаются "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон".

Джеймс играет за "Кавс" с 2014 года. В прошедшем сезоне команда дошла до финала НБА, где уступила "Голден Стэйт" (0-4).