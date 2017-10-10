СМИ: "Филадельфия" подписала новый контракт с Эмбиидом на 148 миллионов долларов

Журналист ESPN Адриан Войнаровски сообщает, что "Филадельфия" подписала новый контракт с центровым Джоэлем Эмбиидом. Соглашение рассчитано на пять лет и 148 миллионов долларов.

Отмечается, что в случае успешного выступления 23-летний баскетболист может получить бонусы, и сумма контракта возрастет до 178 миллионов. Если Эмбиид получит серьезную травм и пропустит долгое время, то он получит меньшую сумму.

В прошлом сезоне из-за повреждения камерунец провел всего 31 матч в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 20,2 очка и делая по 7,8 подбора за игру.