СМИ: Энтони решил остаться в "Оклахоме"

Форвард "Оклахомы" Кармело Энтони летом не станет менять команду, утверждает ESPN. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что 34-летний игрок может расторгнуть контракт с клубом и выйти на рынок свободных агентов.

По информации источника, Энтони уже сообщил руководству "Оклахомы" о желании продолжить играть за команду. Его контракт с "Тандер" рассчитан до конца лета 2019 года. В предстоящем сезоне его зарплата составит 27,9 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Энтони в большей части матчей играл на позиции тяжелого форварда, что сказалось на его результативности. Впервые в карьере он не смог достичь отметки в 20 очков в среднем за игру в регулярном чемпионате НБА – в 78 встречах из 82 он набирал в среднем 16,2 очка за матч.