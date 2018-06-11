СМИ: Дуйэн Кейси возглавил "Детройт"

61-летний специалист Дуэйн Кейси стал новым главным тренером "Детройта", информирукет ESPN. Соглашение с экс-наставником "Торонто" рассчитано на пять лет. Он сменил на посту Стэна Ван Ганди, под руководством которого "Детройт" занял девятое место в Восточной конференции и в восьмой раз за последние девять лет не попал в плей-офф.

Кейси в прошедшем сезоне вывел "Торонто" в плей-офф, однако "Рэпторс" второй год подряд во втором раунде проиграли "Кливленду" со счетом 0-4 в серии.

В мае Кейси был назван тренером года по версии Ассоциации тренеров НБА (NBCA).