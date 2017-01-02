Скаут НБА считает, что в "Никс" изматывают Порзингиса

Один из скаутов НБА в Европе заявил, что тренерский штаб "Никс" поступает неправильно, давая латвийскому форварду Кристапсу Порзингису слишком много игрового времени. В текущем сезоне 21-летний баскетболист в среднем проводит почти 35 минут на площадке и набирает по 20,1 очка за игру, делает 7,8 подбора.

– Это вызывает беспокойство, ведь ему всего 21 год, – цитирует NY Post скаута. – Они изматывают Порзингиса, давая ему столько времени на площадке. Фирически он вырос в межсезонье. Но после этого могут последовать травмы – связки, сухожилия, коленные суставы. Ведь он высокий парень и его тело испытывает невероятный стресс. Он огромный талант, с большим потенциалом. Но он только растет как игрок, а у него уже такая физическая нагрузка. Еще слишком мало времени прошло, чтобы говорить о том, что Порзингис станет лицом франшизы.