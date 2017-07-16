Симмонс подпишет контракт с "Орландо" на 18 миллионов долларов

Защитник Джонатон Симмонс продолжит карьеру в "Орландо". Об этом в своем Твиттере сообщил инсайдер Шемс Чараниа. Сам 27-летний баскетболист подтвердил, что покидает "Сан-Антонио", за который он выступал с 2015 года.

"Возможно, это самое тяжелое решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Спасибо всем в "Спэрз" за то, что они дали мне шанс, и за любовь, которой меня окружили", – написал Симмонс в Твиттере.

По информации ESPN, за первый год защитник заработает 6,3 миллиона долларов, за второй – 6 миллионов, а за третий – 5,7 миллиона, но лишь один миллион в заключительном сезоне является гарантированным.

В минувшем сезоне Симмонс принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 6,2 очка и делая 2,1 подбора. В 15 играх плей-офф на счету защитника 10,5 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.