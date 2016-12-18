15:07 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Си. Джей. Макколлум: "Мы проиграли в сорок очков! Ниже падать уже некуда"

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Защитник "Портленда" Си.Джей. Макколлум сильно расстроился после поражения от "Голден Стэйт" (90:135) в матче регулярного чемпионата НБА. Баскетболист считает, что его команда играет хуже всех в чемпионате. "Блэйзерс" идут на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Такой результат просто неприемлем и не важно, против чемпионов вы играете или нет, – цитирует ESPN Макколлума. – Мы должны быть готовы к матчам и показывать свою силу. Но этого нам сделать не удалось. Мы приближаемся к тому моменту, когда соберемся с игроками и начнем решать свои проблемы. Это наши ошибки, тренеры не играют и не несут ответственности за разницу в сорок очков. Черт возьми, мы проиграли в сорок очков! Ниже падать уже некуда.

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