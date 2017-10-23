Шредер получил травму ноги в матче с "Бруклином". Видео

Разыгрывающий "Атланты" Деннис Шредер получил травму ноги в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (104:116). В четвертой четверти немец неудачно наступил на ногу при проходе под кольцо, и покинул площадку с посторонней помощью.

После игры 24-летний баскетболист прошел обследование, которые не выявило серьезных повреждений. Тем не менее, Шредер пропустит следующую игру "Хокс" против "Чикаго".

В трех матчах этого сезона Шредер в среднем набирал по 23,3 очка, делал по 3,0 подбора и 6,7 передач за игру.