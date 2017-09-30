Шредер был арестован за избиение мужчины

Разыгрывающий "Атланты" Деннис Шредер был задержан полицией в пригороде Атланты, сообщает ESPN. Немец и его друзья приняли участие в драке.

Инцидент произошел рядом с кальянным баром. Камера наблюдения зафиксировала словесную перепалку компании Шредера с другим мужчиной. Баскетболист "Атланты" оттолкнул противника. После этого началась потасовка, где игрок "ястребов" и его друзья принялись избивать мужчину руками и ногами. Драку остановили представители службы безопасности заведения.

Мужчина был доставлен в больницу с царапиной на правом колене и болью в правом голеностопном суставе. Шредер был выпущен под залог.

В прошедшем сезоне 24-летний немец провел 79 матчей в НБА, набирая в среднем 17,9 очка за игру.