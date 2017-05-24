Шарлотт примет Матч звезд-2019

Матч звезд НБА в 2019 году пройдет в Шарлотт, сообщает пресс-служба лиги. Мероприятие состоится 17 февраля 2019 года в "Спектрум-центре".

Напомним, что крупнейший город Северной Каролины должен был принять Матч звезд в нынешнем году. Но НБА решила перенести его в Новый Орлеан из-за принятого в штате закона, по которому трансгендерам позволялось ходить лишь в тот туалет (мужской или женский), с каким полом они родились.

Руководство лиги сочло этот закон дискриминацией меньшинств. Отметим, что он все еще действует на территории штата.