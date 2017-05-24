Шарлотт примет Матч звезд-2019

Матч звезд НБА в 2019 году пройдет в Шарлотт, сообщает пресс-служба лиги. Мероприятие состоится 17 февраля 2019 года в "Спектрум-центре".
Напомним, что крупнейший город Северной Каролины должен был принять Матч звезд в нынешнем году. Но НБА решила перенести его в Новый Орлеан из-за принятого в штате закона, по которому трансгендерам позволялось ходить лишь в тот туалет (мужской или женский), с каким полом они родились.
Руководство лиги сочло этот закон дискриминацией меньшинств. Отметим, что он все еще действует на территории штата.
The 2019 NBA All-Star Game will be held in Charlotte. This year’s was moved because of the controversial HB2 law. https://t.co/xtU6F7am0K pic.twitter.com/lFVx6ncDco– SportsCenter (@SportsCenter) 24 мая 2017 г.