"Шарлотт" победил "Лейкерс" Мозгова, "Нью-Орлеан" в гостях взял верх над "Филадельфией"

"Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА победил "Лейкерс" со счетом 117:113. Самым результативным у хозяев стал Кемба Уокер – 28 очков и 10 передач.

В составе "Лейкерс" Джордан Кларксон набрал 25 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 11 минут, не набрал ни одного очка, сделал 6 подборов и 1 передачу.

"Нью-Орлеан" в гостях взял верх над "Филадельфией" – 108:93.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Лейкерс"– 117:113 (35:41, 24:32, 35:23, 23:17)

Ш: Уокер (28 + 10 передач), Батюм (23 + 10 передач).

Л: Янг (24), Расселл (15).

"Филадельфия" – "Нью-Орлеан" – 93:108 (23:15, 21:42, 25:27, 24:24)

Ф: Хендерсон (13), Родригес (12).

Н: Дэвис (31 + 16 подборов), Холидэй (12).