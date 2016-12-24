"Шарлотт" победил "Чикаго", "Орландо" взял верх над "Лейкерс"

"Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА победил "Чикаго"​ со счетом 103:91.

В другом матче "Орландо" взял верх над "Лейкерс" – 109:90. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел на площадке 25 минут, набрал 4 очка, а также сделал 7 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Чикаго" – 103:91 (22:26, 26:14, 27:27, 28:24)

Ш: Уокер (20), Батюм (20 + 11 подборов + 10 передач).

Ч: Батлер (26), Уэйд (12).

"Орландо" – "Лейкерс" – 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21)

О: Пэйтон (25), Ибака (19 + 11 подборов), Огастин (11).

Л: Кларксон (19), Расселл (15), Денг (11 + 10 подборов), МОЗГОВ (4 + 7 подборов).