"Шарлотт" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Детройт"

В матче регулярного чемпионата НБА "Шарлотт" дома переиграл "Детройт" со счетом 114:98. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Блэйк Гриффин.

Эта победа стала для "Хорнетс" четвертой кряду.

"Шарлотт" занимает десятое место турнирной таблицы Восточной конференции, "Детройт" - девятое.

НБА

Регулярный сезон

"Шарлотт" - "Детройт" - 114:98 (32:19, 38:27, 26:25, 18:27)

Ш: Ховард (17), Уокер (17), Батюм (15), Камински (13).

Д: Гриффин (20), Драммонд (14), Буллок (14), Смит (13).

25 февраля.

Турнирная таблица НБА