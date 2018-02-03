"Шарлотт" обыграл "Индиану", Уокер набрал 41 очков, Оладипо - 35

"Шарлотт" обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 133:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 41 очко. Защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо заработал 35 очков.

В еще одном поединке "Филадельфия" одержала победу над "Майами" - 103:97.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Индиана" - 133:126 (49:37, 22:20, 25:34, 37:35)

Ш: Уокер (41), Батюм (31), Камински (15).

И: Оладипо (35), Тернер (19), Богданович (18).

"Филадельфия" - "Майами" - 103:97 (24:23, 27:18, 35:19, 17:37)

Ф: Симмонс (20), Эмбиид (17), Шарич (17).

М: Олиник (19), Эллингтон (16), Адебайо (15).