"Шарлотт" нанес поражение "Миннесоте", Уокер набрал 30 очков

"Шарлотт" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Миннесоту" со счетом 115:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Шарлотт" – 108:115 (30:31, 28:15, 17:36, 33:33)

М: Уиггинс (29), Таунс (21), Лавин (19).

Ш: Уокер (30), Камински (20), Батюм (16).

"Майами" – "Атланта" – 90:93 (25:22, 18:27, 24:23, 23:21)

М: Уайтсайд (19 + 25 подборов), Ричардсон (19), Джонсон (14).

А: Шредер (18), Миллсэп (15), Хардуэй (15), Ховард (11 + 11 подборов).