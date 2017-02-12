12:37 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Шарич оседлал Макконнелла после победы над "Майами"

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Форвард "Филадельфии" Дарио Шарич эффектно отпраздновал победу в регулярном матче НБА с "Майами" (117:109). В подтрибунном помещении хорват вскочил на спину своему одноклубнику Ти. Джей. Макконнеллу и изобразил наездника на лошади, несколько раз шлепнув его по ягодицам.

Отметим, что "76-е" прервали победную серию "Майами", насчитывавшую 13 матчей. Кроме того, "Филадельфия" впервые с 2013 года сумела выиграть 20 игр в одном сезоне.

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Материалы REN-TV

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