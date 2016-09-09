Шакил О'Нил, Яо Мин и Аллен Айверсон - в Зале славы баскетбола

В США состоялось торжественное чествование новичков Зала славы баскетбола, сообщает Yahoo! Sports. В этом году ими стали Яо Мин, Аллен Айверсон и Шакил О'Нил.

О'Нил провел 19 сезонов в НБА, набирая в среднем за матч 23,7 очка, делая 10,9 подбора. Центровой четыре раза становился чемпионом лиги, а в 2000 году был признан самым ценным игроком сезона.

На счету Айверсона 14 сезонов в НБА: 26,7 очка за матч в среднем, 6,2 передачи. Разыгрывающий получил титул MVP через год после О'Нила. Он дважды становился самым ценным игроком Матчей звезд и четыре раза - самым результативным в регулярном чемпионате.

Помимо них в Зал славы вошли Джерри Рейнсдорф, который был владельцем "Чикаго", когда клуб выиграл шесть чемпионских титулов в 90-е годы, Шерил Свупс, трехкратная олимпийская чемпионка, выигравшая четыре раза женскую НБА, а также Том Иззо.

Посмертно в Зал славы включены Зелмо Битти, Дэрелл Гарретсон, Джон Маклендон и Камберленд Поузи.