Шакил О'Нил включил Майкла Джордана и Мэджика Джонсона в "команду мечты"

Четырехкратный чемпион НБА, новичок Зала славы баскетбола Шакил О'Нил назвал свой вариант лучшей пятерки за всю историю лиги. В нее вошли Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Джулиус Ирвинг, Карл Мэлоун и Билл Расселл.
Отметим, что Ирвинг и Расселл стали одними из представителей О'Нила на торжественной церемонии включения в Зал славы.
PitersS
У меня впечатление, что М. Джонсон оказывается в ТОПе по случаю заболевания спидом и борьбы с ним. По крайней мере, это главное, что говорили о нем, когда он играл. Да и игра его была не броская-как у остальных из списка.
12:01