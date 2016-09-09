Шакил О'Нил включил Майкла Джордана и Мэджика Джонсона в "команду мечты"

Четырехкратный чемпион НБА, новичок Зала славы баскетбола Шакил О'Нил назвал свой вариант лучшей пятерки за всю историю лиги. В нее вошли Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Джулиус Ирвинг, Карл Мэлоун и Билл Расселл.

Отметим, что Ирвинг и Расселл стали одними из представителей О'Нила на торжественной церемонии включения в Зал славы.