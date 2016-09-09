10:03 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Шакил О'Нил включил Майкла Джордана и Мэджика Джонсона в "команду мечты"

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Четырехкратный чемпион НБА, новичок Зала славы баскетбола Шакил О'Нил назвал свой вариант лучшей пятерки за всю историю лиги. В нее вошли Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Джулиус Ирвинг, Карл Мэлоун и Билл Расселл.

Отметим, что Ирвинг и Расселл стали одними из представителей О'Нила на торжественной церемонии включения в Зал славы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

У меня впечатление, что М. Джонсон оказывается в ТОПе по случаю заболевания спидом и борьбы с ним. По крайней мере, это главное, что говорили о нем, когда он играл. Да и игра его была не броская-как у остальных из списка.

12:01

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