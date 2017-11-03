Шакил О'Нил попробовал самые острые в мире чипсы и убежал из студии. Видео

Экс-игрок "Лейкерс" Шакил О'Нил решил принять участие в Paqui One Chip Challenge. В рамках "челленджа" предлагается съесть чипсов, в составе которых находится самый острый сорт перца.

Ведущий одной из программ предложил бывшему баскетболисту попробовать острые чипсы. По условию пари О'Нил не должен был морщиться. В итоге он убежал из студии из-за жжения во рту.

О'Нил является четырехкратным чемпионом НБА, чемпионом мира и обладателем золота Олимпийских игр-1996. В 2016 году его ввели в баскетбольный Зал славы.