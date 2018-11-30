Шакил О'Нил: "Отдаю свое прозвище "Супермен" Яннису Адетокунбо"

Знаменитый центровой, член Зала славы Шакил О'Нил выразил свое восхищение форвардом "Милуоки" Яннисом Адетокунбо.

"Он доминирует под кольцом. Доставляет мяч прямо в кольцо. Никаких бросков в прыжке. Я не поддерживаю, когда большие бросают в прыжке или трехочковые. Я тоже никогда не забрасывал трехочковые. Никогда прежде не передавал никому свое имя, но я отрекаюсь от звания Супермена и передаю его "Грик-Фрику". Теперь он новый Супермен", – заявил О'Нил в эфире ESPN.

23-летняя звезда "Милуоки" в 20 матчах этого сезона набирает в среднем 27 оков, 13 подборов и 6 передач. Его клуб идет на втором месте в Восточной конференции. (Игорь Барышев)