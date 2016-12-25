23:39 25 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Шакил О'Нил: "Однажды Райли задержал дыхание под водой на восемь минут"

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Бывший баскетболист "Майами" Шакил О'Нил отметил, что самым незабываемым моментом за время, проведенное в "Хит", стал случай, когда тренер Пэт Райли задержал дыхание под водой. По его словам, наставнику удалось продержаться там 8 минут.

- Тогда Райли чуть не утопил себя, - приводит Complex слова О'Нила. - Однажды он захотел преподнести нам урок и сказал, что у нас неправильный настрой. После этого он засунул голову в ведро с водой на восемь минут, хотя мировой рекорд около пяти. Ровно восемь! Я это видел.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saiga

Шакил оказывается кудесник не только на баскетбольной площадке, но и сказочник вне её пределов. Никакой Райли из игровиков не продержится без дыхания и 3-х (трех!) минут. Тем более в ведре, вниз головой. Непосредственно находясь полностью в воде дыхание задерживать легче.

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Slim Taller

Жаль,что после этого он не всплыл.

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