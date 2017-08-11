Сезон в НБА стартует матчем "Кливленд" - "Бостон"

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список первых матчей сезона-2017/18. 17 октября "Кливленд" на своем паркете в дебютной игре регулярного чемпионата сыграет с "Бостоном", а чуть позже в этот же день "Голден Стэйт" примет "Хьюстон".

18 октября состоятся встречи "Вашингтон" - "Филадельфия" и "Сакраменто" - "Миннесота", 19-го - "Оклахома-Сити" - "Нью-Йорк" и "Лейкерс" - "Клипперс", а 20-го - "Милуоки" - "Кливленд" и "Нью-Орлеан" - "Голден Стэйт".

Стоит отметить, что этот старт станет самым ранним в НБА за последние 17 лет.