Серж Ибака: "Победный бросок в матче с "Оклахомой"? Это отличное чувство"

Форвард "Орландо" Серж Ибака не стал скрывать радости от победы над своей бывшей командой "Оклахома-Сити" (119:117) регулярного чемпионата НБА. Именно бросок испанца на последних секундах стал решающим в этом поединке. Напомним, что Ибака был обменян "Тандер" в клуб из Флориды в минувшее межсезонье.

– Не буду вам врать, это отличное чувство, – приводит The Score слова Ибаки. – Но, думаю, сегодняшняя победа имеет большее значение для команды, чем для меня. Ведь мы только что проиграли три матча кряду, так что я очень хотел помочь "Мэджик" наконец выиграть.

Благодарю Бога, что мне удалось сохранить хладнокровие сегодня, ведь на самом деле меня переполняли эмоции от возвращения на эту арену. Я впервые здесь после обмена. Но в то же время все было по-другому, ведь я шел в раздевалку гостей. Я шел по туннелю и не понимал, какая дверь нужна. Персоналу пришлось показать мне, куда идти. Это было странно.